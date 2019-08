Osnabrück/Sögel. Das Landgericht Osnabrück hat den Einspruch eines 34-jährigen Mannes aus dem nördlichen Emsland abgelehnt, der vom Amtsgericht Meppen wegen Einbrüchen auf dem Hümmling zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt wurde.

