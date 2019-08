Sögel. 20 Jungen und Mädchen zwischen elf und 15 Jahren aus dem Emsland haben an einem fünftägigen Sprach- und Sportcamp in Sögel teilgenommen und ihre Deutschkenntnisse verbessert.

Der Kreissportbund Emsland (KSB) und das Projekt „Jugendinitiative Emslandsport" hatten die Freizeit der besonderen Art organisiert. Dabei taten die Teilnehmenden etwas für die Verbesserung ihrer Deutschkenntnisse – in Kombination mit Sport und Spaß.



Die kulturelle Vielfalt war in der Sögeler Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth garantiert: Sechs Mädchen und vierzehn Jungen aus Afghanistan, Syrien, Bulgarien, Irak und den Niederlanden nutzten die Zeit, um am Sprach- und Sportcamp teilzunehmen.

Wie der KSB mitteilt, konnten die jungen Sportler viele Einblicke in die Sportwelt gewinnen. Ob Fußball, Basketball, Klettern oder Schwimmen - stets bezog sich der am Vormittag stattfindende Sprachunterricht auf die Sportarten, die am Nachmittag in die Praxis umgesetzt wurden.

Gefördert wurde das Sprach- und Sportcamp durch die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung und den Landkreis Emsland. Weitere organisatorische Unterstützung erhielten die Beteiligten durch die Koordinierungsstelle Integration des KSB Emsland. Mit Lene Kurka, Gert Kurka, Semian Shamo und Britta Behrends betreuten insgesamt vier Sprachlehrer das Camp. Zusätzlich übernahmen Ralf Uchtmann und Laura Petz die pädagogische Betreuung.

„Mit unserem eingespielten Team können wir gezielt auf die Wünsche der Kinder eingehen und Ihnen ein bestmögliches Programm anbieten", sagte Marc Heister, Projektleiter Jugendinitiative Emslandsport. „Es ist schön zu sehen, wie wir viele Kulturen durch Sprache und Sport miteinander verbinden und eine schnellere Integration der Kinder in die Gesellschaft vorantreiben können", so Heister, der sich für die Organisation und Durchführung verantwortlich zeichnete. Am Abend standen für die Teilnehmer gemütliches Beisammensein und verschiedene Gruppenspiele auf dem Programm.