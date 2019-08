Sögel. Die Ausstellung „Emsiges Land – Eine poetische Reise“ des Autors Manfred Rockel und des Fotografen Bernhard Kües führt den Betrachter im Sögeler Ludmillenhof lyrisch und visuell quer durch das Emsland. Zahlreiche Gäste nahmen an der musikalischen Lesung mit Ausstellungseröffnung teil.

„Es ist bemerkenswert, wie Manfred Rockel die Städte, Landschaften und Ortschaften des Emslandes in seinem Gedichtband aus einem besonderen Blickwinkel betrachtet und diese Wertschöpfungen lyrisch umsetzt“, betonte Sögels Erster Samtgemeinderat Hans Nowak während der Eröffnung. Die poetische Reise geht beispielsweise von Papenburg über Haren, Meppen und Lingen bis nach Herzlake über Lähden und Ahmsen, Dörpen, Freren, Dalum und Bokeloh bis nach Twist. „Die Gedichte akzentuieren jeweils besondere Merkmale der Regionen, Städte und Dörfer aus der Sicht von Manfred Rockel“, erklärte Georg Aehling, Verleger der Edition Virgines aus Düsseldorf und Lingen.

Versteckte Hinweise

Themen aus Wirtschaft und Gesellschaft, Historie, Kunst und Kultur seien stets darin einbezogen. „Für Manfred Rockels Lyrik ist charakteristisch, dass er zahlreiche anspielungsreiche Wortübertragungen verwendet, die erst bei genauem Lesen auffallen und niemals banal, sondern geistreich ausfallen. Auch versteckte Hinweise auf Personen laden zu intellektuell vergnüglichem Lesen ein“, so Aehling.

Begleitet werden die 54 Gedichte von 46 Schwarz-Weiß-Fotografien, deren Motive Bernhard Kües auf einer Sommerreise durch das Emsland fand. „Ich bin mit meiner Frau 2000 Kilometer kreuz und quer durch das Emsland gefahren, um passende Motive zu den Gedichten zu finden“, berichtete der Fotograf. Sein Ziel sei dabei gewesen, keine einfachen Landschaftsbilder aufzunehmen. „Vielmehr wollte ich die zum Teil auch sehr abstrakten Themen im Dialog mit dem jeweiligen Gedicht bildlich ausdrücken, manchmal auch leicht ironisch.“



Humorvolle Städtegedichte

Während der Lesung trug Rockel seine Texte mit den Titeln „Der Emsländer an sich“, „Die neue Papenburg“, „Berpeloh und Wokeloh“ oder „Let’s Twiiist Again“ vor. Auch für Sögel hat der Autor eine besondere Zeile geschrieben: „Der Stern des Emslandes steht nicht am Himmel, sondern in Sögel auf Schloss Clemenswerth.“ „Manche Städtegedichte offenbaren bereits im Titel ihren humorvollen Gehalt wie etwa ,Korn to be wild‘ in Haselünne“, sagte Aehling. Dem emsländischen Moor ist ein eigenes gleichnamiges Kapitel gewidmet. Musikalisch begleitet wurde die Lesung von dem Pianisten Tobias Bako, der in diesem Jahr im Beiprogramm der Berlinale in der Niedersächsischen Landesvertretung auftrat.

Die Ausstellung der beiden Künstler, die beide in Lingen leben, ist noch bis zum 26. September im Sögeler Ludmillenhof zu sehen.