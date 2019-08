Sögel. Die Sögel Marketing GmbH ist mit dem landesweiten Zertifikat „Reisen für Alle“ ausgezeichnet worden.

„Das Zertifikat ist eine Auszeichnung, auf die wir sehr stolz sind, denn uns liegen die Bedürfnisse unserer Gäste am Herzen – von Menschen mit Behinderung, mobilitätseingeschränkten Personen, älteren Menschen oder Familien, die mit ihren Kindern reisen“, wird Sögels stellvertretender Gemeindedirektor Hans Nowak in einer Mitteilung des Touristikbetriebes zitiert. „Dank der Zertifizierung wissen unsere Besucher nun sofort, dass wir uns für barrierefreies Reisen einsetzen“, so Marco Kohnen, Geschäftsführer der Sögel Marketing GmbH, die die Tourist-Information betreibt.



Niedriger Counter

An Serviceleistungen werde beispielsweise durch einen niedrigen Counter eine Beratung auf Augenhöhe angeboten. Drei gekennzeichnete Parkplätze befinden sich zudem in unmittelbarer Nähe zur Tourist-Information, die über eine seicht steigende Rampe erreichbar ist. Die Tourist-Information biete insgesamt viel Raum für Bewegungsfreiheit.

Die Tourist-Information Sögel ist einer von 339 niedersächsischen Betrieben, die mit ihrem Engagement für barrierefreies Reisen die Zertifizierung des niedersächsischen Wirtschafsministeriums ausgehändigt bekommen haben. Mit der Initiative „Reisen für Alle“ will die Landesregierung zur Verbesserung und Stärkung der Qualität im Niedersachsentourismus beitragen. Im Bereich „Reisen für Alle“ stieg die Zahl der ausgezeichneten Betriebe in Niedersachsen in den letzten Jahren auf 339 Unternehmen, 79 weitere Betriebe befinden sich aktuell in Prüfung.

Seit 2015 beteiligt sich die TourismusMarketing Niedersachsen GmbH (TMN) am bundesweit einheitlichen Kennzeichnungs- und Zertifizierungssystem „Reisen für Alle“. Das Zertifikat hat eine Gültigkeit von drei Jahren. Weitere Informationen zur Initiative im Internet unter www.reisen-fuer-alle.de.