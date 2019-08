Sögel. Die Vorbereitungen für die 278. Auflage der Mariä-Himmelfahrts-Kirmes vom 17. bis 19. August in Sögel befinden sich auf der Zielgeraden. Erstmals wird es am Sonntag das Kindermitmachkonzert „Ingas Garten“ mit Heiko Fänger geben. Das geht aus einer Pressemitteilung der Samtgemeinde Sögel hervor.

Anstelle des Festzeltes wird wie im vergangenen Jahr das Hauptbühnenprogramm unter dem großen Sonnensegel auf dem ersten Marktplatz präsentiert. Am Samstag, 17. August, startet die Kirmes um 14.30 Uhr mit einer ökumenischen Andacht, die ebenfalls auf dem ersten Marktplatz durchgeführt wird. Das Kirmestreiben wird am Samstag um 15 Uhr von Bürgermeisterin Irmgard Welling offiziell eröffnet. Sie läutet den Familien- und Seniorennachmittag ein. Dazu sind alle Senioren der Gemeinde eingeladen. Für Familien gibt es vergünstige Preise in allen Fahrgeschäften. Ab 19.30 Uhr lädt die Band „Level one“ zu einer Sommernachtsparty ein.

Messe auf der Schlossanlage

Die Mariä-Himmelfahrts-Messe findet am Sonntag um 10 Uhr auf der Schlossanlage Clemenswerth statt. Ab 11.30 Uhr beginnt der musikalische Frühschoppen auf dem Kirmesplatz. Dort wird um 12 Uhr auch der Mittagstisch eröffnet. Ab 13 Uhr beginnt der verkaufsoffene Sonntag.

Kinderprogramm auf dem ersten Marktplatz

Als besonderen Höhepunkt im Kirmesprogramm konnte Marktmeister Ludwig Schmitz Heiko Fänger mit seinem Kindermitmachkonzert „Ingas Garten“ verpflichten. Fänger tritt mit seinem Programm unter dem Sonnensegel auf dem ersten Marktplatz auf. „Hier können sich die Kinder durch Tanz und Gesang so richtig austoben und einen besonderen musikalischen Nachmittag erleben“, wird Schmitz in der Pressemitteilung zitiert. Es folgt ab 18.30 Uhr die große Verlosung des Wirtschaftsverbandes Sögel. Anschließend geht es weiter mit Musik.

Feuerwerk zum Abschluss

Am Montagmorgen wird zu einem Frühschoppen ab 11 Uhr eingeladen. Am dem Nachmittag erwartet die Kirmesbesucher wieder ein buntes Programm auf dem Festplatz. Um 22 Uhr klingt mit dem Kirmesfeuerwerk die dreitägige Veranstaltung aus.