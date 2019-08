Sögel. Im Ludmillenhof in Sögel wird am Donnerstag, 15. August, um 19 Uhr die Ausstellung „Emsiges Land – eine poetische Reise“ eröffnet. Sie zeigt Schwarz-Weiß-Fotografien von Bernhard Kües. Das geht aus einer Pressemitteilung der Samtgemeinde Sögel hervor.

Die Fotoausstellung wird mit einer musikalischen Lesung besinnlicher und heiterer Texte, mit Lichtbildern und Musik zu emsländischen Themen eröffnet.

Der Abend wird gestaltet vom Autor Manfred Rockel, dem Fotografen Bernhard Kües und dem Pianisten Tobias Bako. Dabei führen die aus dem Buch „Emsiges Land“ vorgetragenen Gedichte Rockels mit den korrespondierenden Fotos von Bernhard Kües an bestimmte Orte des Emslandes. Es werden aber auch Themen behandelt, die das Emsland insgesamt betreffen.

Der Physiker und Fotograf Bernhard Kües ist gebürtiger Emsländer. Er fotografiert seit fast 40 Jahren. Von 1993 an nahm Kües an verschiedenen Gemeinschaftsausstellungen teil, zudem gestaltete er in den vergangenen zwei Jahren Einzelausstellungen im Lingener Theater an der Wilhelmshöhe, in der Alten Molkerei Freren und im Café Koppelschleuse in Meppen.

Musikalisch interpretiert und begleitet wird das Programm durch den Pianisten Tobias Bako, der sich durch vielfältige Aktivitäten einen Namen gemacht hat. In diesem Jahr trat Bako unter anderem im Beiprogramm der Berlinale in der Niedersächsischen Landesvertretung auf. Zu Bakos beschwingten Spiel wird Rockel auch einige seiner ironischen Songs vortragen.