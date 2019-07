Mariä-Himmelfahrt wird am 18. August in Sögel gefeiert CC-Editor öffnen

Das Organisationsteam des Wallfahrts-Gottesdienstes freut sich besonders auf die jüngeren Gäste. Foto: Samtgemeinde Sögel

Sögel. Die traditionelle große Wallfahrt zum Schloss Clemenswerth in Sögel anlässlich des Hochfestes „Mariä Aufnahme in den Himmel“ beginnt am Sonntag, 18. August.