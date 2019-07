Kinder- und Jugendhilfe Hümmling feiert in Sögel buntes Sommerfest CC-Editor öffnen

Die Stiftung ist seit 2010 mit einem Mutterkind-Haus und der Verwaltung in der Mühlenstraße in Sögel ansässig. Foto: Lambert Brand

Sögel. Bei bestem Wetter hat das Sommerfest der Stiftung Kinder- und Jugendhilfe Hümmling in Sögel am Stammsitz in der Mühlenstraße viele Gäste angelockt. Den Besuchern, darunter Familien, Mütter, Väter und weitere Interessierte, wurde eine spannendes Rahmenprogramm geboten.