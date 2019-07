Sögel. Das Ärzteehepaar Anna und Wlodzimierz Lechowicz hat im Juli die neue tierärztliche Praxis „Emstal“ am Markt 19 in Sögel eröffnet. Hier wollen die beiden Tiermediziner für eine moderne ärztliche Versorgung von Kleintieren sorgen.

Die bisherigen Verkaufsräume wurden komplett umgestaltet und in eine moderne und funktionale Tierarztpraxis umgewandelt, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Sögel. Zur Eröffnung gratulierten die Vertreter der Gemeinde und des Wirtschaftsverbandes Sögel. Gemeinsam wünschten sie dem Ärzteehepaar ein gutes Ankommen in der Hümmlinggemeinde und ein erfolgreiches Wirken zum Wohle der kleinen Patienten.

„Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Patienten zu sichern oder wieder zu erreichen, ist unser oberstes Ziel“, hieß es von Seiten der Tiermediziner. „Unser persönliches Engagement, unsere fachliche Kompetenz und unsere jahrelange Erfahrung mit einer modernen Ausstattung in Diagnostik und Therapie helfen uns dabei, dieses Ziel für die uns anvertrauten Tiere zu erreichen.“

Während einer Führung durch die Praxisräume konnten sich die Gäste von den neuen medizinischen Geräten ebenso überzeugen wie von dem umfangreichen Leistungsangebot der Tierarztpraxis für Kleintiere. Eine weitere Tierarztpraxis unter dem Namen „Emstal“ beitreibt das Ehepaar Lechowicz in Lathen.