Werpeloh. Die Probleme im Bäckerhandwerk nennt Michael Anneken, Inhaber der einzigen noch selbst backenden Bäckerei auf dem Hümmling, beim Namen. Es fehlt der Nachwuchs.

So seien es die Arbeitszeiten, die die jungen Leute davon abhielten, den Beruf zu erlernen, meint Anneken. Denn um 2.30 Uhr morgens geht es für ihn und seine Mitarbeiter in die Backstube, wie der Oberinnungsmeister bei einem Besuch der CDU-Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann anmerkte.

In vielen Handwerksbetrieben sei es immer noch problematisch, junge Leute einzustellen. „In unserer Branche sind es vor allem die Arbeitszeiten und die Wochenendarbeit, die die Bewerber abschrecken“, sagte Anneken. Wer jedoch früh anfängt zu arbeiten, hat nach dem Worten von seiner Frau Heidi Anneken auch früher Feierabend. Für Connemann ist das Bäcker- und Konditorenwesen ein Handwerk, das "für Genuss, Kreativität und Hygiene" steht, wie sie selbst sagte.









Hinsichtlich der Lebensmittelkontrollen äußerte Anneken ebenfalls Kritik. Das Land Niedersachsen habe vorgeschrieben, dass die Betriebe die regelmäßigen Kontrollen selbst bezahlen müssten. „In anderen Bereichen, wo man sich solche Kontrollen wünschen würde, gibt es sie nicht“, sagte er. Die CDU-Bundestagsabgeordnete stimmte der Kritik zu und versprach, das Thema anzustoßen.

Die starke Konkurrenz durch den Lebensmittelhandel, in denen es mittlerweile auch Backshops gibt, mache vielen Bäckereien zu schaffen. „Dennoch haben die Verbraucher die Entwicklung in der Hand“, so Connemann. Jeder müsse für sich selbst entscheiden, ob die vorgebackenen Produkte aus dem Supermarkt oder die qualitativ hochwertigen Brote und Brötchen vom örtlichen Bäcker besser schmecken. „Wir erleben gerade ein Umdenken bei den Menschen, die wieder mehr auf die Inhaltsstoffe und Qualität der Backwaren Wert legen“, sagte Heidi Anneken.

Anzeige Anzeige





Das moderne Bäckerei-Fachgeschäft biete auch ein Lebensmittelangebot für die Nahversorgung an. „Falls jemand beim Einkauf in Sögel eine Kleinigkeit vergessen hat, kann er es auch bei uns bekommen“, sagte Anneken. Neben verschiedenen Broten und mehr als 20 verschiedenen Brötchensorten biete die Bäckerei und Konditorei Anneken, die weitere Filialen in Börger und Sögel besitzt, auch Kuchen, Gebäck, Snacks und Wurstwaren an. Viele Kunden würden die Frage stellen, ob der Familienbetrieb die Brötchen überhaupt selbst backe. „Darauf kann ich nur mit einem klaren Ja antworten“, so Anneken.

Sein Großvater gründete 1912 das Familienunternehmen, das Anneken nun in dritter Generation führt. Im Jahr 2000 hat er es von seinem Vater übernommen. Die insgesamt zwölf Mitarbeiter verteilen sich auf die Backstube und den Verkaufsbereich.