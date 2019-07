Sögel. Diverse Flaschen Alkohol, Wurstwaren, Fischsnacks und 200 Euro Wechselgeld aus einer aufgebrochenen Kasse haben Einbrecher aus einem Supermarkt in Sögel mitgehen lassen.

Die Täter, die unerkannt entkamen, waren nach Angaben der Polizei in der Nacht zum vergangenen Samstag in das Gebäude an der Clemens-August-Straße eingedrungen. Illegal Zutritt verschafft hatten sie sich, indem sie mithilfe eines unbekannten Gegenstanden die Glasscheibe einer Ladeneingangstür zertrümmerten.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter Telefon 0595 293450 zu melden.