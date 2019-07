Sögel. Die Band „Cornerstone“ gibt am kommenden Samstag, 27. Juli 2019, ein Konzert im Haus Elke in Sögel (Mühlenstraße 13). Beginn ist um 20.30 Uhr.

Die österreichische Formation spielt melodischen Rock und steht nach eigener Darstellung beim US-amerikanischen Label Atom Records unter Vertrag. Zurzeit ist sie auf Europatour. Auf dem Programm stehen 45 Konzerte in fünf Ländern (Deutschland, Österreich, Frankreich, England und Schottland). Kürzlich hat die Band den Song „Northern Light“ als zweite Single ihres Albums „Reflections“ veröffentlicht.







„Cornerstone“ verweist auf eine mehrjährige erfolgreiche Tourgeschichte unter anderem mit Auftritten bei namhaften Festivals. In den USA gewann die Band den „Next-Big-Thing“-Contest und beteiligte sich am Soundtrack zum Kinofilm „Little Alien“. Anfang 2012 wurde der Song „Right Or Wrong“ vom britischen Magazin „Rock Realms“ als „Ballade des Jahres“ ausgezeichnet. Im Jahr darauf erreichte eine Cover-Version des Achtziger-Hits „Smalltown Boy“ (Bronski Beat) die Charts, sämtliche Erlöse kamen der „Room to Breathe“-Charity des britischen Nottingham City Hospitals zugute.

2016 veröffentlichten Cornerstone ihr drittes Studioalbum „Reflections“, das in Zusammenarbeit mit Produzent Harry Hess (Muse, Billy Talent, Harem Scarem) in Kanada entstand, und absolvierten eine Promotion-Tour durch Europa, inklusive gemeinsamer Konzerte mit Gary Howard (Flying Pickets, Alan Parsons Project).