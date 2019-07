Mehrere Tonfiguren wurden auf dem Kreisverkehr an der Berßener Straße/Amtsstraße in Sögel zerstört. Foto: Gemeinde Sögel

Sögel. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ermittelt, der für die Zerstörung der Tonfiguren auf dem Kreisverkehr an der Berßener Straße/Amtsstraße in Sögel im März verantwortlich sein soll. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, schweigt der 21-jährige Tatverdächtige zu den Vorwürfen und lässt sich anwaltlich vertreten.