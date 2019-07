Sögel . Die Sögeler Schützen haben ihren neuen Schützenkönig ermittelt. Beim Stechen um die Königswürde setzte sich in diesem Jahr Michael Grünloh durch. Zu seiner Mitregentin erkor er seine Frau Sandra.

Magnam architecto hic et atque et et accusamus. Non reprehenderit quas qui. Nisi ut eveniet temporibus temporibus maxime cupiditate voluptate. Autem impedit ab aspernatur et.

Sed quia voluptate et consequatur. Et eum et voluptate at. Aliquid nisi numquam earum dolores. Quis molestias quod exercitationem beatae.