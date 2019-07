Dicker Ast stürzt auf Berßener Straße in Sögel CC-Editor öffnen

Die Feuerwehr Sögel beseitigte einen mächtigen Ast, der die Berßener Straße versperrte. Foto: SG Sögel/Feuerwehr

Sögel. Ein mächtiger Ast ist am Dienstagabend aus einem Baum an der Berßener Straße gebrochen. Die Straße war nicht mehr befahrbar, die Feuerwehr rückte mit der Kettensäge an.