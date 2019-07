Spahnharrenstätte. Die Arbeiten für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt (Kreisstraße 124) in Spahnharrenstätte sind aufgenommen worden. In dem ersten von insgesamt drei Abschnitten wird bis voraussichtlich Ende des Jahres unter Vollsperrung im Ortsteil Spahn gearbeitet.

Nach Angaben des Landkreises ist vorgesehen, die Straße auf einer Länge von etwa 2,5 Kilometer in bituminöser Bauweise zu verstärken. Gleichzeitig soll die Fahrbahn von 6 Meter auf 6,50 Meter verbreitert werden. Die parallel zur Fahrbahn beidseitig geführten Geh- und Radwege sollen ebenfalls saniert werden.



Es ist zudem geplant, den Fahrbahnaufbau zu verstärken sowie den Radweg nördlich der Ortsdurchfahrt konstant in einer Breite von 2 Metern und den südlich gelegenen Gehweg in einer Breite von 1,50 Metern anzulegen. Integriert in die Erd- und Straßenbauarbeiten sind laut Landkreis umfangreiche Bauleistungen von Versorgungsunternehmen am Leitungsnetz. Zudem werden die Anlagen der Oberflächenentwässerung saniert und der Schmutzwasserkanal ausgebaut.

Nach Abschluss der Bauarbeiten soll zur Erhöhung der Verkehrssicherheit eine Fußgängerampel im Bereich der Schule installiert werden.



Während der Vollsperrungen soll den Anliegern weitestgehend eine durchgängige Erreichbarkeit zu ihren Grundstücken gewährt werden. Eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet. Die Gesamtkosten sind mit 2,67 Millionen Euro veranschlagt. Das Land Niedersachsen fördert das Vorhaben mit 1,55 Mio. Euro. Der Landkreis übernimmt 890.000 Euro. Die gesamte Baumaßnahme soll Ende kommenden Jahres abgeschlossen sein.