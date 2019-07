Schwelbrand an Motor im Industriebetrieb in Börger CC-Editor öffnen

Die Feuerwehr Börger konnte den Brand schnell löschen. Symbolfoto: Michael Gründel

Börger . In einem fleischverarbeitenden Betrieb am Mühlenberg in Börger ist es am Montagnachmittag zu einem Schmorbrand an einem Motor gekommen.