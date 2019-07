Sögel. Die Oberschule Sögel hat die Lehrer Monika Ahlers, Reinhild Gallus und Hubert Scholübbers sowie ihren Schulassistenten Hubert Gerdes in den Ruhestand verabschiedet.

