Puren Kunstgenuss dank 70 Ausstellern verspricht der Markt "Park-Art" auf dem Gelände des Emslandmuseums Schloss Clemenswerth in Sögel. Foto: Emslandmuseum

Sögel. Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. August 2019, findet am Emslandmuseum Schloss Clemenswerth in Sögel der Kunstmarkt "Park-Art" statt. Auch in seiner 11. Auflage wird Besuchern nach Angaben der Veranstalter mit rund 70 Ausstellern zwei Tage Kunstgenuss pur geboten.