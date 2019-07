Bademeister nach Chlorgas-Unfall in Sögel wieder gesund CC-Editor öffnen

Feuerwehr und Rettungskräfte waren am Samstagvormittag mit 35 Personen am Freibad vor Ort. Grund war der Austritt von Chlorgas. Foto: Torsten Albrecht

Sögel. Der Bademeister, der nach dem Austritt von Chlorgas im Freibad Sögel am Samstag in ein Krankenhaus gebracht wurde, hat die Klinik inzwischen verlassen. Die Gemeinde schließt ein technisches Problem an der Anlage aus.