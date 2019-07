Börger. Ein heißer Haartrockner hat am Montagabend für einen Schmorbrand eines Kissens und einer Matratze in Börger gesorgt.

Die Feuerwehr war um 20.17 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus an der Straße Eichengrund gerufen worden, wie ein Sprecher der Feuerwehren in der Samtgemeinde Sögel mitteilte. Verursacht worden sei der Schmorbrand durch einen auf der Matratze liegenden heißen Haartrockner, das habe die Polizei vor Ort bestätigt, heißt es in der Mitteilung.

Glücklicherweise, so der Feuerwehrsprecher, hatte ein Rauchwarnmelder ausgelöst und auf die Rauchentwicklung aufmerksam gemacht. Die Feuerwehr Börger ließ das Gebäude vorsorglich evakuieren und erkundete unter Einsatz von Atemschutzgeräten die verrauchten Gebäudeteile. Die betroffene Matratze sowie ein Kissen und der Haartrockner wurden nach draußen befördert und dort abgelöscht.



Mit Hilfe eines Überdrucklüfters konnten die Zimmer entraucht werden. Die betroffenen Bewohner wurden vorsorglich vom Rettungsdienst betreut, mussten aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr Börger war mit drei Fahrzeugen und 30 Kameraden vor Ort und konnte um 21 Uhr wieder abrücken.