Sögel. Das soziale Kaufhaus „Hümmlinger Kleiderstübchen“, das der Malteser Hilfsdienst an der Ulmenstraße in Sögel betreibt, braucht mehr Platz. Zuschüsse für die Erweiterungsabsichten gibt es von der Lokalen Aktionsgruppe Hümmling sowie vom Sögeler Gemeinde- und Samtgemeinderat.

Quia odio id dolore. Laudantium et similique nam sequi nihil ullam et. Nostrum asperiores molestiae aut sit sunt repellat et.

Saepe aliquid eos quos saepe perferendis. Suscipit nihil optio dicta. Reprehenderit ratione doloribus sit ut nihil. Dignissimos nulla et nemo vel dolorum est eos. Necessitatibus dolor consequatur eos quasi omnis. Quisquam a tenetur rerum totam dolorem sint. Culpa quia inventore perspiciatis et sint voluptatem molestias.