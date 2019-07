Hüven. Mit 1000 Gästen hat der Schützenverein Hüven in der 570-Seelen-Gemeinde am Sonntag sein 150-jähriges Bestehen gefeiert. Elf Schützenvereine aus unter anderem Berßen, Ostenwalde und Werpeloh feierten das Jubelschützenfest mit dem Hüvener Verein.

Außerdem unterstützten die Musikvereine und Schützenkapellen aus Wehm, Spahnharrenstätte, Lahn und Hüven den gut 200 Mann starken Schützenverein tatkräftig vom Antreten bis zum Einmarsch ins Festzelt. "1869 wurde der Schützenverein Hüven gegründet", berichtete Bernd Rolfes, erster Vorsitzender des Jubelvereins. "Zwei Weltkriege haben wir überstanden und der Verein wurde immer wieder neu aufgebaut. Jetzt können wir nur hoffen, dass die junge Generation diese Tradition weiterführen möchte." Diese beteilige sich auch bereits rege am Vereinsleben.

"150 Jahre eine Tradition und einen Brauchtum zu pflegen, das verdient besondere Anerkennung", betonte Hüvens Bürgermeisterin Simone Borgmann. Dem stimmte auch CDU-Landtagsmitglied Bernd Busemann zu. "Das ist heute ein ganz besonderer Tag und ich freue mich, dass ich hier so viele grüne Jacken sehe", sagte Busemann. "Denn der Schützenverein ist ein Verein in dem die wunderbare Kameradschaft noch hochgehalten wird und in dem wir die Geselligkeit noch pflegen."





Während des offiziellen Teils wurde dem ersten Vorsitzenden die goldene Nadel für die langjährige Tätigkeit im Vorstand von Jubelkönig Christian Sandmann überreicht. 40 Jahre ist Rolfes bereits Mitglied im Vorstand des Hüvener Schützenvereins. "Ich mochte das immer gerne machen und die Geselligkeit in so einem Vereinsleben ist einfach etwas Tolles", erzählte der Vorsitzender.

Am Ende des offiziellen Teils sprach Pfarrer Bernhard Horstmann dem Schützenverein Gottes Segen aus. "Was ich toll finden würde, wären in Zukunft nicht nur Schützenbrüder im Hüvener Verein, sondern auch Schützenschwestern", gab der Geistliche dem Verein mit auf den Weg.





Eingestimmt auf das Jubiläumsfest hatten sich die Schützen bereits vor zwei Wochen mit der Ermittlung des ersten Hüvener Schützenkaisers. Hier durften alle ehemaligen Schützenkönige noch einmal gegeneinander antreten. "Von 38 Königen, die hätten teilnehmen können, haben 26 teilgenommen", berichtete Rolfes. Durchgesetzt hat sich schließlich Markus Schwarte. Zu seiner Kaiserin erkor er sich seine Frau Claudia. Zur Throngemeinschaft gehören Reinhild Fangmeyer und Ludger Strüwing, Gudrun und Thomas Schwarte, Susanne und Olaf Zinke, Doris und Manfred Schwarte, Silke und Dieter Jansen sowie Tanja und Günther Schumacher.

Seinen Auftakt hatte das Schützenfest am Sonntag. Am Montag startet der Schützenverein traditionell mit einem Gottesdienst in den zweiten Schützenfesttag. Zur Mittagszeit findet dann die Proklamation des neuen Schützenkönigs statt.



