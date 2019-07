750 Menschen rocken bei Packhalle-Open-Air in Sögel CC-Editor öffnen

Auf dem Schützenplatz in Sögel haben am Samstag 750 Menschen das Packhalle-Open-Air gefeiert. Foto: Julia Kleene

Sögel. "Tolerant und friedlich" haben nach Angaben von Organisator Wolfgang Knese 750 Menschen am Samstag auf dem Packhalle-Open-Air in Sögel gerockt. Für die fünfte Auflage im kommenden Jahr stellt der Leiter des Sögeler Jugendzentrums eine Ausweitung des Festivals auf zwei Tage in Aussicht.