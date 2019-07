Am 10. Juli starten die Arbeiten für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Spahnharrenstätte. Symbolfoto: Daniel Gonzalez-Tepper

Spahnharrenstätte. Am Mittwoch, 10, Juli, starten die Arbeiten für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt (Kreisstraße 124) in Spahnharrenstätte. Wie der Landkreis gestern mitteilte, wird die Baumaßnahme in drei Abschnitten durchgeführt werden und Ende 2020 abgeschlossen sein.