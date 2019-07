Hüven. Der Gemeinde Hüven steht am Wochenende eine große Feier bevor: Mit einem Jubelschützenfest begeht der Schützenverein am 7. und 8. Juli sein 150-jähriges Jubiläum.

Die 150. Auflage des Schützenfestes verdankt der Verein Bernhard Schwarte, Anton Niehus und Hermann Ahaus, die sich nach dem zweiten Weltkrieg für das Schützenwesen einsetzten. Niehus errang als Erster nach den Kriegsjahren im Jahr 1948 die Königswürde. Ein Jahr später schlossen sich Josef Grünloh und August Menger den Drahtziehern an, sodass die Hüvener Schützen wieder als Verein auftreten konnten.

Jeder dritte Hüvener im Verein

1971 durfte sich der Verein dann mit einer neuen Fahne schmücken. Erst im Jahr 1993 wurde der Hüvener Schützenverein in das Vereinsregister eingetragen. Heute zählt der Verein aus der rund 600-Einwohner-Gemeinde 200 Mitglieder. Den Vorstand bilden Bernhard Rolfes (Vorsitzender), Bernhard Flind (2. Vorsitzender), Franz Dörtelmann (1. Kassenwart), Swen Kortendiek (2. Kassenwart), Dennis Müller (1. Schießwart), Günther Schumacher (2. Schießwart), Andreas Bruns (Schriftführer), Georg Wester (1. Beisitzer) und Sebastian Rolfes (2. Beisitzer).

Kaiserschießen durchgeführt

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums fand in diesem Jahr erstmalig ein Kaiserschießen statt, bei dem sich Markus Schwarte gegen seine Konkurrenten durchsetzte. Am Festwochenende erwartet der Verein den Kaiser mit seiner Frau Claudia Schwarte und König Christian Sandmann mit seiner Königin Nicole Sandmann, deren Throngefolge sowie elf Gastschützenvereine und vier Musikkapellen zum Festumzug am Samstag. Antreten ist um 13 Uhr auf dem Sportplatz. Der Schützenverein trifft sich bereits um 12.30 Uhr beim Vereinslokal Hinrichs.

Fahnenbanner wird übergeben

Nach den Festansprachen und der Übergabe der Fahnenbanner wird der König die Ehrenformationen feierlich abschreiten. Der anschließende Festumzug führt die Teilnehmer gegen 15 Uhr zum Festplatz. Für die festliche Marschmusik sorgen neben der Musikkapelle Hüven die Blaskapellen aus Lahn, Wehm und Spahnharrenstätte. Um 15.30 Uhr beginnt auf dem Schützenplatz das Preisschießen. Am Abend wird auf dem Festball mit der Band „Sun Time“ gefeiert.

Festhochamt in der St.-Bonifatius-Kirche

Der Schützenfestmontag beginnt um 9 Uhr mit dem Festhochamt in der St.-Bonifatius-Kirche. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal folgt der Marsch zum Festzelt. Dort beginnt um 9.30 Uhr das Stechen um die Nachfolge des aktuellen Königs. Die Proklamation des neuen Regenten ist für 12 Uhr angesetzt. Um 15.30 Uhr sammeln sich die Schützen vor dem Vereinslokal Hinrichs, um den neuen König mit Gefolge abzuholen und beim Umzug durch den Ort zum Festzelt zu begleiten. Den Abschluss findet das Schützenfest ab 20 Uhr mit dem Krönungsball mit der Band „No Tabu“.