Sögel. Der Rat der Gemeinde Sögel hat einen Beschluss zum Abschluss eines Kooperationsvertrages mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser zum Ausbau der Glasfaserinfrastruktur vertagt. Einstimmig votierte das Gremium während seiner jüngsten Sitzung dafür, den Beschluss zurückzuziehen, um zunächst über die Planungen der EWE zu beraten.

