Blick in glückliche Gesichter: Die Absolventen des Hümmling-Gymnasiums im Sommer 2019. Foto: Alois Büter

Sögel. In festlicher Stimmung in der voll besetzten Aula des Hümmling-Gymnasiums haben insgesamt 111 Abiturienten des Absolventenjahrgangs 2019 ihre Abschlusszeugnisse entgegengenommen. Nachdenkliche und durchaus kritische Töne gab es in den Festreden zu hören.