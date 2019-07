Elf Bands, zwei Bühnen: Packhalle-Open-Air am Samstag in Sögel CC-Editor öffnen

Hinter dem Headliner „Weckörhead“ verbergen sich vier erfahrene Musiker, die Klassiker der Band Motörhead mit eigenen Texten auf deutsch spielen. Foto: Packhalle Sögel

Sögel. Auf dem Schützenplatz in Sögel steht am Samstag, 6. Juli. das vierte Packhalle-Open-Air an. Insgesamt werden elf Bands, die vorwiegend aus der Region stammen, auf zwei Bühnen zu hören sein.