Küsterin Bernhardine Kröger in Werpeloh verabschiedet

Als Abschiedsgeschenk erhielt Bernahrdine Kröger (sitzend, links) eine Gartenbank. Verabschiedet wurde sie von (stehend v. l.) Marion Schmitz, Nikola Möhlenkamp sowie Pfarrer Bernhard Horstmann. Foto: Hermann-Josef Döbber

Werpeloh. 33 Jahre hat Bernhardine Kröger als Küsterin ihren Dienst in der Gemeinde Werpeloh verrichtet. Am Wochenende ist die 78-Jährige feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden