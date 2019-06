Brennende Hecke drohte in Börger auf Garage überzugreifen CC-Editor öffnen

Die Einsatzkräfte musste vor Ort nur noch nachlöschen. Die Anwohner hatten zuvor schnell reagiert. Foto: SG Sögel/Feuerwehr

Börger. In Börger stand am Freitagnachmittag eine Gartenhecke auf einer Länge von 15 Metern in Brand. Das Übergreifen des Feuers auf die angrenzende Garage und das Wohnhaus drohte, konnte durch das schnelle Eingreifen der Anwohner jedoch verhindert werden.