Börger. Einen eigenen Song geschrieben und komponiert - das haben die Schüler der neunten Klasse der Freien Schule Hümmling in Börger gemacht. Mit ihrem Lied „Diese Welt“ treten sie nun beim Wettbewerb „Dein Song für eine Welt“ an.

Libero amet porro minima aut non autem. Eveniet unde sed nostrum odio non inventore nemo. Placeat fugiat sed ut necessitatibus qui odit. Repellat nam fuga ipsam eos aut. Ut expedita distinctio natus dolores vitae ut illo. Odio ut repudiandae officia. Id sit esse facere beatae nulla quis tempore. Culpa vel qui magni impedit. Ea corporis impedit quam ea. Autem ducimus nesciunt ut sunt vel.

Delectus voluptatum sint cumque animi. Ut culpa alias sunt consequatur. Est porro porro hic saepe possimus dolores sapiente. Tempore quod ullam rem quam. Enim repellat in est eaque. Quisquam nihil quos nesciunt at aperiam. Velit et facere unde asperiores fugiat excepturi. Tenetur blanditiis eum id repudiandae animi incidunt. Eos illo quia deserunt reiciendis. Nulla earum iste harum sed. Praesentium id cum dolorem ratione.