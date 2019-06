Sögel. Das fürstliche Ambiente von Schloss Clemenswerth in Sögel dient nicht nur als Bühne, sondern auch als inhaltlicher Schauplatz für eine Aufführung des leicht abgewandelten Märchens Aschenputtel der Gebrüder Grimm. Die Schüler der Theater-AG des Hümmling-Gymnasiums erarbeiteten in den vergangenen Wochen nicht nur die Texte, sondern auch das Bühnenbild.

Während eine Aufführung bereits stattfand, wird das Stück am Samstag, 29. Juni, um 15 Uhr erneut dargeboten.

Die beiden wissenschaftlichen Volontärinnen auf Schloss Clemenswerth, Katja Blekker und Maria Protze, begleiteten 16 Schüler der Klassen fünf bis acht des Hümmling-Gymnasiums im Rahmen einer AG (Arbeitsgemeinschaft) und bereiteten sie vor. Zu den weiteren Aufgaben im Rahmen zweijährigen Volontariats der beiden Kunst- beziehungsweise Kunstgeschichtsstudenten gehört die Arbeit auf Clemenswerth mit Schulen, Kindergärten und auch Erwachsenengruppen und Menschen mit Behinderungen sowie die Gestaltung von Erlebnistagen.





Dass den Schülern die Gestaltung und die Aufführung des Märchens „Aschenputtels“ Spaß machte, war während der ersten Aufführung auf und hinter der Bühne zu spüren. Alle waren mit großer Aufmerksamkeit und Engagement dabei, als es darum ging, das bekannte Märchen zu präsentieren. Dazu trug auch die lockere Spielleitung der beiden Volontärinnen bei.

Die AG hatte den Schauplatz des Märchens nach Clemenswerth im Jahre 1750 verlegt und dabei dem noch ledigen Prinzen ein größeres Interesse an der Hirschjagd mit Clemens August als die Brautschau unterstellt. Als der Kurfürst schließlich vom Hofzeremonienmeister veranlasst wird, einen Brautschauball auszurichten, nimmt die Geschichte des Märchens ihren Lauf. Aschenputtel war zunächst von der Teilnahme am Ball ausgeschlossen und von der Stiefmutter mit dem Aussortieren von Erbsen aus der Asche beauftragt, dann aber mit Hilfe des Bäumchens am Grab der Mutter und der Tauben motiviert worden, doch am Ball teilzunehmen, wofür sie ein schönes Ball-Kostüm erhält. Sie wird mit einer Kusche hingebracht, die rein zufällig im Marstall Clemenswerth wartete…





Der weitere Verlauf des Märchens ist bekannt: Der Prinz entdeckt Aschenputtel und ist begeistert. Sie verlässt vorzeitig den Ball und verliert dabei einen Schuh. Mit Hilfe des Schuhes findet der Prinz schließlich seine Auserwählte - zum Leidwesen der überheblichen Konkurrentinnen.

Der Beifall der Zuschauer zeigte, dass der AG es gelang, das bekannte Märchen interessant umzugestalten und gekonnt auf die Bühne zu bringen. Musikalische Unterstützung erfuhren die jungen Schauspieler von der Blockflötenklasse der Bernhard-Schule. Sie wird in Kooperation mit der Musikschule des Emslandes ausgebildet. Auch die kleinen Flötisten freuten sich über den großen Beifall.

Eine weitere Aufführung findet am Samstag, 29. Juni, um 15 Uhr auf Schloss Clemenswerth hinter dem Pavillon Paderborn statt. Der Eintritt ist frei. Um eine kurze Anmeldung wird gebeten unter Telefon 05952 / 932325.