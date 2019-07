Sögel. Die Sögelerin Manuela Wübben hat ihr Haus aus den 1970er-Jahren zu einem KFW-Effizienzhaus umgebaut und dafür jetzt eine Grüne Hausnummer verliehen bekommen.

2013 hat sie eine Kernsanierung am Haus vorgenommen, erzählt Wübben. "Der Verblender des Hauses wurde erneuert, um eine ausreichende Wärmedämmung im zweischaligen Mauerwerk einzusetzen. Auch die Fenster und die Haustür sowie das Dach wurden modernisiert und sorgen nun für weniger Wärmeverluste und mehr Wohnkomfort“ erläutert Wübben. „Für eine optimalere Wärmeverteilung im Haus wurde zusätzlich eine Fußbodenheizung verbaut. Die Energie für die Warmwasserversorgung liefert in der warmen Jahreshälfte eine solarthermische Anlage.“











Wie die Energieeffizienagentur des Landkreises Emsland mitteilt, werden in privaten Haushalten rund 85 Prozent des Energiebedarfs für Heizung und Warmwasser benötigt. Das Einsparpotenzial durch Sanierung der Gebäudehülle und -technik sei groß. Die Bundesregierung hat als Ziel formuliert, bis 2050 einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen. Dazu ist es unverzichtbar, dass Hauseigentümer aktiv werden und ihr Haus auf den neuesten energetischen Stand bringen, teilt die Agentur weiter mit.

„Die Sanierung des Hauses von Manuela Wübben ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie der Gebäudebestand im Emsland mit umweltfreundlicherer Anlagentechnik und passender Dämmweise in Stand gesetzt werden kann“, berichtet Johannes Lorenz von der Energieeffizienzagentur.

Online bewerben

Eigentümerinnen und Eigentümer im Landkreis, die ihren Neubau mindestens als Effizienzhaus 55 fertiggestellt oder ihren Altbau besonders energieeffizient saniert haben, können sich mit der Grünen Hausnummer auszeichnen lassen. Der Bewerbungsbogen kann heruntergeladen werden unter klimaschutz-niedersachsen.de/gruene-hausnummer.

Die Verleihung der grünen Hausnummer durch die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen und der Energieeffizienzagentur Landkreis Emsland erfolgt in diesem Jahr im Herbst. Bewerbungen sind bis zum 15. September möglich. Für Fragen zur Bewerbung steht Johannes Lorenz von der Energieeffizienzagentur Landkreis Emsland unter der Telefonnummer 05931 445068 oder per E-Mail an johannes.lorenz@emsland.de zur Verfügung.