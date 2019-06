Spahnharrenstätte. Die Open-Air-Konzertreihe „Sommer:Rock“ in Spahnharrenstätte geht in die nächste Runde.

Am Samstag, 29. Juni 2019, findet das vom Verein „Kultur:Gut“ organisierte Spektakel in der Hümmlinggemeinde zum fünften Mal statt. Mit einem Line-up von vier Bands, die zum Großteil aus der Nähe kommen, ist das Konzert bestückt. Los geht es um 19 Uhr.

Zu sehen sind unter anderem die vier Oldenburger „Saint Lilly“, die sich 2011 zusammengefunden haben. Sie treten mit einer Mischung aus Achtzigerjahre-Metal, Grunge und Stoner Rock der Neunziger an. Sie selbst nennen ihr Genre „Heavy Rock“.

Außerdem wird bei dem Festival, das zum bis dato letzten Mal im Jahr 2017 über die Bühne gegangen ist, die aus vier Musikern bestehende Metal/Rock-Gruppe „Bourbon Connection“ zu hören sein. Die in Werlte gegründete Band nutzt Einflüsse von Metallica sowie dem Groove von Guns’n’Roses mit einer Prise Blues und formt daraus ihren eigenen Sound.



Mit dabei ist auch die im Sommer vor zwei Jahren gegründete Metalband „Megalizz“ aus Sögel. Bei dem Trio, das sich nach eigenem Bekunden keinem genauen Genre zuordnen möchte, treffen harte Gitarrenklänge auf Melodik und klaren Gesang.

Als vierte Band steht die zum Teil aus Spahnharrenstätte, Sögel und Berlin stammende Band „kleinE“ auf der Liste. Die mittlerweile vierköpfige Gruppe wurde 2008 gegründet und spielt melodische Rockmusik.

Wer also Lust auf eine heiße Sommernacht mit guter Rock- und Metalmusik hat, dürfte auf diesem Open-Air-Festival genau richtig sein. Die Anzahl der Besucher ist auf 250 begrenzt. Konzerttickets gibt es sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse zu erwerben und werden nach Angaben der Veranstalter nur an Volljährige verkauft. Einlass für das Festival ist ab 18.30 Uhr.

Der Ticketpreis beträgt für den Vorverkauf 12,50 Euro und an der Abendkasse 15 Euro. E-Mail-Adresse für den Vorverkauf: sommerrock 2019.kulturgut@gmail.com.