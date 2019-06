Ausgezeichnet: Richard Gertken (links) und Ludwig Jansen (rechts) vom Rotary Club würdigten das Engagement von Kerstin Kalmer (2. v. l.), Anja Thomann und den Kindern der Blockflötengruppe des Musikvereins Börgermoor. Foto: Rotary Club

Sögel. Der Rotary Club (RC) Hümmling zu Sögel hat sich in jedem rotarischen Jahr vorgenommen, einen Jugendkulturförderpreis zu vergeben. In diesem Jahr wurde der Preis an den Musikverein Börgermoor verliehen, der sich besonders auf die musikalische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen ab fünf Jahren konzentriert.