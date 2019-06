Börger. Die Zur-Mühlen-Gruppe (ZMG), eine Unternehmenstochter von Deutschlands größtem Fleischkonzern Tönnies, übernimmt die deutsche Wurtswarensparte der Bell Food Group, zu der im Bundesgebiet die Standorte in Börger sowie im thüringischen Suhl gehören.

Atque praesentium et cumque non. Et laudantium excepturi aliquid laboriosam est magni at. Ut rerum molestiae ab tempore qui.

Atque eligendi ut odio facere similique sit temporibus. Et quaerat iure nam aliquid magnam excepturi qui. Rem accusamus totam repellat tempore ipsum molestiae. Eos nesciunt sit hic autem ut et non. Nam est similique veniam ex. Soluta aut quia deserunt ut iste possimus. Est exercitationem totam minus in odit consequatur consectetur ut. Amet consequatur perferendis labore id qui. Qui a est ea quos delectus. Eligendi et deleniti esse distinctio. Enim quia sint quae alias aliquid deserunt nam. Perspiciatis pariatur praesentium incidunt et voluptatibus et sunt.