Börger. Von einem guten und erfolgreichen Sportjahr hat Vorsitzender Jan Heinemann während der Generalversammlung des SV DJK Eintracht Börger gesprochen. Der Vereinschef warnte aber auch davor, sich auf den Lorbeeren auszuruhen.

Der Vorsitzende hob einige ereignisreiche Punkte aus den zurückliegenden Monaten hervor. Zunächst sei der Winterball wegen gemeinsamer Anstrengungen wieder zu einer tollen Veranstaltung geworden. “Es kamen etwa 180 Leute, die bei guter Musik ein sehr geselliges Fest feierten.”

Spaßiger Wettkampf

Auch die traditionelle Osterveranstaltung ist Heinemann zufolge zu einem vollen Erfolg geworden. Der sportliche Teil sei mit einem Fußballturnier für jedermann gestaltet worden. “Fußballbegeisterte Menschen im Alter von neun bis 55 Jahren haben sich in gemischten Mannschaften im spaßigen Wettkampf auf drei Kleinfeldern gemessen.” Abends habe die Eintracht die große “Eierfeier” veranstaltet. Auch hier ist der Vorstand mit der Resonanz zufrieden gewesen.

"Tag des Sports für unser Dorf"

Heinemann ging danach auf das 100-jährige Bestehen ein. Für solch eine Veranstaltung ist nach seinen Worten eine lange Vorlaufzeit notwendig gewesen. “Die umfangreichen Vorbereitungen konnten auf viele Schultern in einem eigens gebildeten Organisationsteam verteilt werden.” Nach dem Jahrhundertball am vergangenen Wochenende ist der Verein noch Gastgeber des Jugendehrentages des Fußballverbandes Kreis Emsland am 30. Juni und selbst Veranstalter des “Tag des Sports für unser Dorf” mit einer anschließenden Abschlussfeier des Jubiläumsjahres am 31. August.

"Entscheidend wird in den nächsten Jahren auch die Einbindung der jüngeren Generation sein” Jan Heinemann, Vorsitzender des SV DJK Eintracht Börger

Ohne das ehrenamtliche Engagement wäre nach Angaben des Vorsitzenden das vielfältige Vereinsleben mit annähernd 1000 Mitgliedern nicht möglich. Allerdings dürfe man sich nicht auf Lorbeeren ausruhen. Beim Blick auf die in der Versammlung anwesenden Mitglieder wünschte sich Heinemann, dass diese weitere sportbegeisterte Mitglieder für den Verein gewinnen. “Entscheidend wird in den nächsten Jahren auch die Einbindung der jüngeren Generation sein.” Hier müssten junge Menschen frühzeitig an verantwortungsvolle Aufgaben herangeführt werden. Außerdem werde man sich in der Eintracht zunehmend mit Angeboten für die Generation 50+ beschäftigen müssen, “da die Mitglieder in den 14 Sparten unseres Sportvereins älter werden.” Neben der Gesundheitsförderung wird auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen, gab sich Heinemann überzeugt.



Marathonläufe bis nach Berlin

Anschließend gaben Sprecher der Abteilungen einen Einblick in ihre Arbeit. Unter anderem sprach Claus Wöste von vielversprechenden Nachwuchs, Teilnahmen an Marathonläufen bis nach Berlin und dem ersten Platz im Altkreis im Sportabzeichenwettbewerb. Für die Basketballer war nach den Worten von Hermann Bergmann ein Turnier anlässlich des 25-jährigen Bestehens herausragend.

"Erste Herren" verpasst knapp Relegation

Neu ins Leben gerufen wurde eine Damenmannschaft. Bernd Kossenjans sieht Fortschritte im Nachwuchsbereich der Tischtennisabeilung. Martin Müller sagte, dass die erste Fußballmannschaft die Relegationsspiele zur Kreisliga knapp verpasste, aber die beste Platzierung seit 2009 erreicht hat. Laut Christoph Gerdes sind die Nachwuchsfußballer in unteren Jahrgängen in eigenen Mannschaften, in oberen Klassen in Spielgemeinschaften am Ball.

In Ämtern bestätigt

Nach dem Kassenbericht von Thomas Albers wurde dieser wie auch Martin Müller (3. Vorsitzender), Stephan Behnen (Schriftführer) und Monika Langen (Frauenwartin) im Amt bestätigt wie der Ehrenrat mit Hans Geers, Josef Gößling, Alois Geers, Egon Kaschak, Heinz Becker und Heinz Schultgeers.

Ausgezeichnet durch den Vorsitzenden wurden Thea Weber, Wilhelm Thyen, Heinz Többen für 50 und Liborius Geers für 40 Jahre Mitgliedschaft. Präsente vom Ehrenratsmitglied Heinz Schultgeers sowie Jugendwart Christoph Gerdes für besondere Erfolge gab es für die Leichtathletin Christine Geers und die Fußballerinnen Lena Heinemann und Jule Goldenstein.