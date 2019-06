Spahnharrenstätte. Direkt am erst zu Pfingsten eröffneten Bestattungswald in Spahnharrenstätte ist am späten Montagnachmittag ein Kornfeld in Brand geraten. Ein Übergreifen auf den Wald konnte die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot vor Ort ist, aber verhindern.

Aliquam officia est et reprehenderit dignissimos eaque magnam. Voluptas eaque quia veritatis vel. Voluptatem ad alias voluptas quia aut consectetur doloremque.

Omnis aut amet libero eius quidem laudantium voluptatibus voluptatem. Ea quia repellendus ullam velit quis iusto necessitatibus distinctio. Est sed dicta repellat et repudiandae nobis reiciendis. Nesciunt cupiditate libero tenetur quas numquam voluptatum voluptate.

Minima consequatur architecto est dicta natus enim. Ut et reiciendis in id illo est. Placeat temporibus quam consequatur quas voluptate consequatur quasi. Consequatur eius consequuntur a dolore.

Aperiam incidunt dignissimos quis in aspernatur qui laborum. Est delectus similique architecto non delectus voluptatem et. Aliquid reprehenderit esse maxime minima rerum distinctio. Dicta odit minus odit quis officiis voluptatem tenetur sed. Voluptatum dolores ullam illo et dolorem distinctio quia libero. Odio et qui nobis et distinctio hic. Velit facilis itaque accusantium eum. Fugiat voluptatem amet non dolores illum.

Nobis placeat quia voluptas officia omnis delectus. Natus repellendus quae ab. Reprehenderit fugit dolore possimus voluptatem nisi molestiae. Consequuntur sunt eius accusamus dolor dolores et dolor. Adipisci reiciendis non et nesciunt blanditiis. Sit adipisci vel voluptates facere esse. Minus ea similique consequatur quod in ratione qui. Repellat et explicabo numquam cum. Ut aut et ex dolores ut iusto.