Börger. Zusammen mit rund 400 Gästen hat der Sportverein DJK Eintracht Börger am Samstag sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Ein Festkommers und der sogenannte "Jahrhundertball" standen dabei im Mittelpunkt.

Bevor “die Post abging”, ist das Vereinsjubiläum feierlich gewürdigt worden. Der Vorsitzende Jan Heinemann dankte besonders den vielen Helfern, die dazu beigetragen hätten, den Jahrhundertball und weitere Aktivitäten im Rahmen des Jubiläums durchführen zu können.

Zu diesen Aktionen gehöre insbesondere die Erstellung einer Vereinschronik, die vor allem die letzten 25 Jahre beleuchtet. “Eine Chronik ist sicherlich eine kostspielige Investition, aber das Geld ist gut investiert”, so Heinemann. Das Werk stelle eine Zeitdokument dar, das man auch in 100 Jahren oder mehr noch in die Hand nehmen könne. Es halte die Historie des Vereins dauerhaft lebendig. Namentlich dankte Heinemann dem federführenden Chronikteam mit Hans Geers und Heinz Becker.

Den Reigen der Grußworte begann der Erste Samtgemeinderat Hans Nowak als Vertreter der Samtgemeinde Sögel. Nowak sprach von drei guten Gefühlen, die solch ein Jubiläum auslöse. “Das ist zum einen die Freude darüber, so lange durchgehalten zu haben und nach 100 Jahren noch der Mittelpunkt des sportlichen Lebens in der Gemeinde Börger zu sein." Zum Zweiten sei es der Stolz des Tüchtigen. “All diejenigen, die ihren Anteil zum Erfolg des Sportvereins beigetragen haben und weiterhin beitragen, haben allen Grund stolz zu sein auf das, was sie geleistet haben.” Und schließlich Dankbarkeit. Denn es sei eben nicht selbstverständlich, einen Verein 100 Jahre lang über alle Höhen und Tiefen hinweg erfolgreich in die Zukunft zu führen.







Nowak sagte weiter, dass die Eintracht für sich in Anspruch nehmen dürfe, ein wertvoller Mosaikstein der Sportbewegung zu sein, der einen wichtigen Platz im Dorf einnehme. Deshalb habe die Samtgemeinde gerne die neue Sporthalle mitfinanziert, um sowohl den Schul- als auch den Vereinssport zu unterstützen.

“Besonders das soziale Miteinander im täglichen Vereinsleben war und ist der Eintracht wichtig”, lobte Bürgermeister Jürgen Ermes (SPD). Dieser bezeichnete den Verein als wesentlichen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens im Ort. “Die Eintracht stärkt mit anderen Vereinen in besonderer Weise die Gemeinschaft in Börger, ist Treffpunkt der Generationen, sie fördert Bekanntschaften und Freundschaften auch über den Sport hinaus.” Eintracht habe sich auch der ausländischen Mitbürger angenommen, halte die Mitglieder fit und sei sportlich erfolgreich. “Ihr habt den Anspruch, als Verein eine Familie zu sein und allen ein Zuhause zu bieten und das gelingt trotz dieser Größe.”

Vorsitzender Heinemann dankte Ermes für großzügige und unkomplizierte Unterstützung der Gemeinde. Diese trage dazu bei, dass der Verein gut aufgestellt sei. Der Vorsitzende verwies auf die Sportanlage und die neue größere Halle, “um diese Möglichkeiten der sportlichen Betätigung beneidet uns sicher mancher Verein.”

Der Vizepräsident des Kreissportbundes, Hermann Wilkens, sprach von einem aktiven Vorstand, der das Erbe seiner Vorgänger erhalten habe. Respekt zollte Wilkens “der Riesenpalette an ehrenamtlicher Basis” in 14 Abteilungen. Im Sportabzeichenwettbewerb liege die Eintracht wiederholt auf Platz eins. Dem sichtlich überraschten Ehrenvorsitzenden Hans Geers überreichte er unter viel Applaus die Goldene Ehrennadel des Landessportbundes, “auch deshalb, weil Du ein hervorragender Botschafter der Gemeinde sowie leuchtendes und sportliches Vorbild bist.”





Carsten Francke vom Kreisfußballverband Emsland betonte: “Die Eintracht steht für Zusammenhalt. Einen besseren Vereinsnamen hätte der Verein nicht bekommen können. Alles ist perfekt aufgestellt.” Nach den Worten von Angelika Büter (DJK-Diözesanverband) ist der Verein zwar alt geworden, sei aber jung geblieben. Sport, Gemeinschaft und Glaube spiegelten sich im Vereinsleben wieder.

Der Direktor des Diözesanmuseums Osnabrück, Hermann Queckenstedt, beleuchtete die historische Entwicklung des Vereins. Er bescheinigte den Eintrachtlern, dass “hier Gas gegeben wird und Menschen an die Bewegung gebracht werden”. Der Geistliche Beirat Pfarrer Karl-Heinz Santel sagte all denen Dank, die sich für die DJK seit der Gründung 1919 und hier vor allem in den 1930er Jahren eingesetzt hätten.

Vorsitzender Jan Heinemann betonte in seinem Schlusswort, dass in der Freude, Kinder und Jugendliche für eine Sportart zu motivieren, sie zu fördern beziehungsweise ihnen etwas beizubringen, für viele Betreuer und Trainer die Motivation für ihren Einsatz liege. “Ich wünsche mir, dass das auch in Zukunft so sein wird.” Der Vorsitzende gab sich zuversichtlich, weil in vielen Abteilungen ein Zuwachs an jungen Sportlern zu verzeichnen sei.