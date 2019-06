Sögel. Der Verein Forum Sögel will noch in diesem Jahr ein umfangreiches Werk zur Geschichte von Sögel nach 1945 herausgeben. Das teilte der Verein anlässlich seiner Mitgliederversammlung mit.

Auf der Mitgliederversammlung berichtete Heribert Tolkmitt über das aktuelle Schwerpunktprojekt des Vereins: die Aufarbeitung der Geschichte von Sögel nach 1945. Ziel sei es, noch in diesem Jahr ein umfangreiches Werk in Buchform herauszugeben. Später soll die Arbeit auch in die Präsentation der Geschichts- und Zukunftswerkstatt einfließen

Der Europäische Geschichtsweg war Thema von Heiner Wellenbrock. 2000 Jahre europäische Geschichte auf einer Wegstrecke von 3000 Metern, das finde man deckungsgleich in vier Nachbarländern - in Deutschland einzig in Sögel. „Lasst uns werben für diesen historischen Rundgang“, so seine Bitte an die Versammlungsteilnehmer. Um Europa zu verstehen, sei das Wissen um die Geschichte der Nationen von grundlegender Bedeutung.

Europa-Fest und Jubiläum gefeiert

Einen Schwerpunkt legte der Vorsitzende Bernd Eggert in seinem Rechenschaftsberichts auf das große Europa-Fest verbunden mit dem zehnjährigen Jubiläum des Vereins. Rund 500 Besucher, davon 100 Gäste aus der niederländischen Partnergemeinde Norg, hätten das Fest in lebhafter, fröhlicher Stimmung gefeiert.

Die Sögeler Bürgermeisterin Irmgard Welling richtete in ihrem Grußwort Dank und Anerkennung an die Versammlung. Beide Sparten des Vereins - die Herausgabe des Monatshefts IfS sowie die Geschichts- und Zukunftswerkstatt - seien eine Bereicherung für Sögel und die umliegenden Orte. Welling betonte den Stellenwert von historisch-politischer Bildung. Sie wünschte sich einen regen Besuch der Geschichts- und Zukunftswerkstatt, denn über den Unterricht an den Schulen hinaus, könnten Jugendliche dort ihr Geschichtswissen mit regionalem Bezug vertiefen.

Einen Gastvortrag hielten die Geschäftsführer von „Arbeit und Weiterbildung“ (A+W), Mechthild Hinrichs und Michael Möller, vor der Versammlung. Sie skizzierten die Geschichte und Entwicklung des Projekts. Jungen Menschen zu einem Berufsabschluss zu verhelfen beziehungsweise in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der sich A+W seit nunmehr über 30 Jahren erfolgreich widme.