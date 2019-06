Werpeloh. 40 Frauen sind der Einladung der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) Werpeloh gefolgt, gemeinsam ein Abendessen der etwas anderen Art einzunehmen - und haben ganz in Rot gekleidet am ersten „Diner en Rouge“ teilgenommen.

Das „Diner en Rouge“ gleicht einem Massenpicknick, bei dem der Veranstaltungsort geheim ist. Erst eine Stunde im Voraus gaben die Organisatoren diesen über die Werpeloh-App bekannt. Gleichzeitig wissen die Veranstalter im Voraus nicht, wie viele Gäste am „Diner en Rouge“ teilnehmen. Die Teilnehmer sind selbst dafür verantwortlich, Getränke und Speisen mitzubringen. Am Ende verlassen alle Gäste sauber den Platz, sodass nichts mehr an das „Diner en Rouge“ erinnert.

Als Treffpunkt offenbarte sich der Garten des Schützenhauses in Werpeloh, den die Frauen des KFD-Vorstandes in Rot hergerichtet hatten. Pünktlich um 18 Uhr erschienen die Gäste und richteten gemeinsam eine Festtafel her. Einige Grüppchen tischten ganze Fünf-Gänge-Menüs auf, andere machten es sich zwischen Häppchen und Wein gemütlich. „Wir freuen uns sehr, dass die Erstauflage viele Gäste angelockt hat“, sagte die Vorsitzende der KFD, Gertrud Bolsmann. Aufgrund der positiven Resonanz visiert die KFD eine Wiederholung im kommenden Jahr an.

Das „Diner en Rouge“ hat seinen Ursprung in Paris. Der Franzose Francois Pasquier musste im Jahr 1988 sein privates Sommerfest unter dem Titel „Diner en Blanc“ (Dinner in weiß) in einen öffentlichen Park verlegen, da sein Garten für 200 Gäste zu klein war. Seitdem findet dieses Fest jedes Jahr im Juni statt. In vielen Städten Europas hat das „Diner en Blanc“ mittlerweile Nachahmer gefunden.