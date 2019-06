Börger. Nach knapp einjähriger Vorbereitung hat das Chronikteam des SV DJK Eintracht Börger nun das fertige, 446 Seiten umfassende Werk der Öffentlichkeit vorgestellt.

Das erste, noch druckfrische Exemplar übergab Verleger Wilhelm Goldschmidt aus Werlte dem Vorsitzenden Jan Heinemann. Der bedankte sich bei den Mitgliedern des Chronikteams, Heinz Becker, Hans Geers und Thomas Schürmann, für die umfangreiche Arbeit. In der wird die 100-jährige Geschichte des Vereins ausführlich, unter anderem auch mit historischen und aktuellen Bildern, dokumentiert.

Die Jubiläumschronik wird ab Samstag, 22. Juni, in Anlehnung an das Gründungsjahr für 19,19 Euro angeboten. Das Buch spannt einen weiten Bogen von den Anfängen bis in die Gegenwart. Besonders die letzten 25 Vereinsjahre werden beleuchtet, da bereits eine Zusammenstellung zum 75-jährigen Bestehen erstellt worden war.

Der Chronik zufolge ist die Eintracht am 1. Juni 1919 beim Amtsgericht Sögel in das Vereinsregister eingetragen worden. Es waren mit der Stromversorgung im Ort beschäftigte auswärtige Elektriker, die im Jahr nach Ende des Ersten Weltkriegs in ihrer Freizeit Fußball spielten. Sie ermunterten die Bevölkerung, ihnen nachzueifern. Sportbegeisterte griffen den Gedanken auf und schritten zur Gründung. Dem Verein gaben sie den Namen Eintracht, der für den friedlichen Zusammenhalt einer Gruppe steht.





Die Vorsitzenden der Eintracht Bislang 17 Vereinschefs gewählt

1919-1921 Klaßen, Theo 1921-1925 Schnieders, Willy 1925-1930 Korten, Johann 1930-1933 Rolfes, Reinhard 1933 Göbbels, Wilhelm 1933-1935 Fielers, Franz 1935-1944 Rolfes, Reinhard 1945-1950 Korten, Bernhard 1950-1953 Frye, Josef 1953-1968 Gebkenjans, Heinrich 1968-1970 Rolfes, Hans 1970-1975 Klaas, Heinrich 1975-1983 Engbers, Karl-Heinz 1983-1995 Geers, Hans 1995-2008 Gößling, Josef 2008-2014 Becker, Heinz seit 2014 Heinemann, Jan





Laut der damaligen Satzung sind Mitglieder nur am ersten Sonntag im Monat aufgenommen worden. Die Interessenten mussten sich vorher schriftlich beim Vorstand angemeldet haben. Für die Aufnahme und den Mitgliedsbeitrag waren jeweils zwei Mark zu entrichten. Das erste Spiel wurde bei dem bereits 1911 gegründeten SV Union (heute SV Blau-Weiß) Lorup ausgetragen. Eintracht unterlag 0:6 und verlor auch das Rückspiel mit 1:2.



Im Jahre 1923 begann, so die Chronik, die erste richtige sportliche Betätigung in Spielklassen unter dem Dach der Deutschen Jugendkraft (DJK). Vier Jahre nach der Gründung fiel die Hümmlinger Fußballmeisterschaft an die Eintracht. Einen Rückschlag brachte der Ausbruch des Weltkrieges.

Dass danach in Börger schnell der Sportgedanke wieder Fuß fasste, ist den Aufzeichnungen zufolge besonders auf das Engagement von Bernhard Korten, “Korten Bernd” genannt, zurückzuführen. Im September 1946 gehörten die Hümmlinger zu den Vereinen, die in der neu geschaffenen Bezirksklasse Emsland mit Vereinen wie dem heutigen Drittligisten SV Meppen sowie dem SV Amisia 09 Papenburg, SV Sparta Werlte und SV Rasensport Lathen spielten. Schritt für Schritt ist die “alte” Eintracht wieder aufgebaut worden. Besondere Ereignisse wurden die traditionellen Osterturniere, die noch heute, aber in veränderter Form, durchgeführt werden.

Nach dem Abstieg ging es in den 1950er Jahren wieder bergauf. 1959 stand die Eintracht auf neutralem Platz in Esterwegen erstmals im Endspiel um den Silberpokal der Ems-Zeitung. Dieser ist von 1955 bis 1978, außer 1963 bis 1966, alljährlich ausgespielt worden. Börger verlor 3:4 in der Verlängerung gegen den SV Amisia 09 Papenburg.









1962 traten die Eintrachtler wieder der DJK bei, 1969 bauten sie auf dem früheren Sportgelände am Ortsausgang nach Neubörger ein Clubhaus. In jenem Jahr gelang – passend zum goldenen Vereinsjubiläum – der “Ersten” der Gewinn des Ems-Zeitung-Pokals, die Kreismeisterschaft und der Bezirksklassenaufstieg. In dieser Glanzzeit waren die Hümmlinger auf Bezirksebene drei Spieljahre am Ball.

Vor allem der Bau einer Turnhalle ermöglichte es, den Sport auf eine breitere Basis zu stellen. So wurde aus den bescheidenen Anfängen ein Verein, dem im Jahr des 100-jährigen Bestehens annähernd 1000 Mitglieder, darunter viele Kinder und Jugendliche, angehören. Um 1985 waren es 550. Immer wieder passte sich der Verein, wie der Chronik zu entnehmen ist, mit neuen Angeboten der Zeit an. Eintracht wurde zu einem traditionsreichen Breitensportverein mit 14 Abteilungen. Davon nehmen Fußball, Tennis, Tischtennis, Basketball, Leichtathletik und Basketball an Wettbewerben teil.









Fußball blieb trotz der Neugründungen die mit Abstand größte Abteilung. 1985 und 1986 gewann Eintracht den Kreispokal und war automatisch für den Bezirkspokal qualifiziert. Am 28. Dezember 1986 schied der “Pokalschreck” Eintracht erst in der vierten Runde mit 1:6 gegen den fünf Klassen höher in der Verbandsliga spielenden SV Eintracht Nordhorn aus.

Ende 1978 hat man in Börger die Planungen für einen Sport- und Freizeitpark auf den Weg gebracht. Darin gibt es mehrere Fußballfelder und Tennisplätze, ein Vereinsheim mit Fitnessbereich und überdachter Tribüne. Dafür stellte die Markengemeinde Börger ein fünf Hektar großes Gelände am Ortsausgang nach Surwold zur Verfügung. Viele Eintrachtler krempelten für diese Vorhaben die Ärmel auf. Als weitere Sportstätte steht die 2018 in Benutzung genommene neue Sporthalle zur Verfügung. Für alle Vorhaben konnten die Eintrachtler auf einen sportfreundlichen Gemeinderat bauen.