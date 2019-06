Zur Ausstellungseröffnung waren jeweils eine Klasse der Oberschule Schule am Schloss und des Hümmling-Gymnasiums in Sögel geladen. Gitta Connemann und Walter Hoffmann (rechts) führten sie in die Thematik der Stellwände ein. Foto: Luisa Reitemeyer

Sögel. Eine Wanderausstellung über den Deutschen Bundestag ist am Montag im Rathaus in Sögel eröffnet worden und wird dort bis zum 21. Juni 2019 zu sehen sein. Die Öffnungszeiten sind täglich von 8 Uhr bis 17 Uhr. Am Freitag schließt die Ausstellung um 13 Uhr.