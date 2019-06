Sögel. 50 Teilnehmer haben beim Sögeler Sozialtag der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) und der Christlichen Arbeiterjugend Deutschlands (CAJ) im A+W Bildungszentrum über das Thema „Macht.Voll!? Wer oder was bestimmt die Arbeitswelt?“ diskutiert. Der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hielt in diesem Rahmen ein Impulsreferat unter dem Titel „Macht.Was!? Was hält unsere Gesellschaft zusammen?“.

