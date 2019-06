Sögel. In Sögel hat am Sonntag eine Autofahrerin mit einem weißen Mercedes Benz mehrere andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei sucht nun nach den Autofahrern, die die Situation beobachtet haben und gefährdet wurden.

Die 34-Jährige hatte am Sonntag, 9. Juni 2019, gegen 14.50 Uhr den Beamten zufolge diverse Straßen in Sögel befahren. Aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise sollte sie durch eine nachfolgende Polizeibeamte angehalten und kontrolliert werden.

Die Frau ignorierte allerdings Haltezeichen der Polizeibeamten. Daraufhin entschlossen sich die Polizeibeamten auch das Blaulicht und das Martinshorn des Funkstreifenwagens einzuschalten, heißt es in der Mitteilung. Die 34-jährige Mercedes-Fahrerin kam mit ihrem Fahrzeug bei ihrer Fahrt immer wieder in die Gegenfahrbahn, so dass entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen beziehungsweise ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Diese Fahrzeugführer, aber auch weitere Zeugen des Vorfalls werden nunmehr aufgefordert, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden