Fest der Sinne am Sögeler Schloss steht an

Besuchern soll auf einer Fläche von rund 10.000 Quadratmetern eine Vielzahl von Pflanzen, Blumen und Kräutern, Dekoratives für Haus und Garten sowie hochwertiges Kunsthandwerk und Speisen geboten werden. Foto: Emslandmuseum

Sögel. Am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juni, findet am Emslandmuseum Schloss Clemenswerth das Fest der Sinne statt. Die Veranstaltung verwandelt die barocke Anlage von jeweils 10 bis 18 Uhr in einen Garten- und Kunsthandwerkermarkt.