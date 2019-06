Werpeloh. Gastgeber SV Werpeloh ist aus dem traditionellen Fußball-Pfingstturnier als Sieger hervorgegangen. Im internen Endspiel der gut besuchten Veranstaltung wurde das Nachwuchsteam "Young Stars" mit 2:0 besiegt.

Der Turniersieger war nach einem 2:0-Sieg gegen SV Sigiltra Sögel und einer 0:2-Niederlage gegen die DJK Eintracht Börger ins Halbfinale gelangt. In dem setzte sich die “Erste” gegen die "Emsland All Stars" deutlich mit 4:0 durch.

Der Endspielgegner startete mit einer 0:1-Niederlage gegen die "Emsland All Stars" in den Wettbewerb, behauptete sich im zweiten Turnierspiel gegen den SV Wippingen mit 3:1. Auch gegen die DJK Eintracht Börger wussten sich die Nachwuchsfußballer im Halbfinale mit 2:0 durchzusetzen. Beim Elfmeterschießen um Platz 3 besiegte Eintracht Börger die "Emsland All Stars" mit 5:3.



Die zweitägige Veranstaltung startete mit Turnieren für Nachwuchsmannschaften. Der erste Turniertag endete mit einer kleinen Jugendparty. Außer dem Fußballprogramm gab es am zweiten Tag unter anderem für die Kleinen eine Hüpfburg und einen Spielwagen. Auch gab es eine Aufführung der Kindertanzgruppe.