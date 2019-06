Sögel/Haselünne. Den Landkreisen Emsland und Steinfurt liegt noch kein neuer Antrag für den umstrittenen Schwertransport von Haselünne-Flechum über den Hümmling nach Dörpen vor. Bei der später zurückgezogenen Genehmigung im Mai hatte es heftige Kritik wegen des radikalen Baumrückschnittes gegeben.

Beide Kreisbehörden teilten auf Anfrage mit, dass das beauftragte Transportunternehmen, das seinen Sitz im Kreis Steinfurt hat, noch keinen überarbeiteten oder neuen Antrag für den Transport vorgelegt hat. Die damit einhergehenden Fragen wie die möglichen Routen, die notwendigen Baumrückschnitte oder der Zeitpunkt von Straßensperren können vorerst nicht beantwortet werden, heißt es in den Rückmeldungen aus den Kreishäusern.

Wie mehrfach berichtet, hatte eine Fachfirma aus Haselünne, die von dem Transportunternehmen beauftragt worden war, dutzende Straßenbäume zum Teil so stark zurück geschnitten, dass sie regelrecht "halbiert" wurden. Die Gemeinden Sögel und Hüven fürchteten ein Absterben der Bäume, stoppten mit Hilfe der Polizei die Arbeiten am Donnerstag, 9. Mai und stellten am Freitag, 10. Mai einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Osnabrück. Daraufhin wurden die Arbeiten endgültig eingestellt, der Kreis Steinfurt zog die Transportgenehmigung in der Folgewoche zurück, die Beteiligten hatten bei einem Gespräch in Meppen festgelegt, dass ein neuer Antrag gestellt werden muss.

Damit muss der COs-Tank, der bei der Firma Barlage in Flechum gebaut wurde, weiterhin auf dem Gelände des Unternehmens stehen bleiben. Der Tank soll über das Güterverkehrszentrum (GVZ) in Dörpen auf ein Schiff geladen werden. Zielort ist Kopenhagen in Dänemark.

Der Baumrückschnitt wird auch Thema beim Ausschuss für Umwelt und Natur des Landkreis Emsland am Mittwoch, 12. Juni, 15 Uhr im Kreishaus sein. Dann wird ein Mitarbeiter des Landkreis Emsland darstellen, wie es zu der Transportgenehmigung gekommen war, wann welcher Fachbereich beteiligt wurde und wann was genehmigt wurde (oder auch nicht genehmigt werden musste). Den Antrag, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen, hatten die Grünen gestellt. Auch die CDU der Samtgemeinde Sögel hatte die Arbeiten an den Bäumen scharf kritisiert.