Brand in Wald an der Nordradde in Spahnharrenstätte CC-Editor öffnen

An der Nordradde in Spahnahrrenstätte ist es am Samstag zu einem Waldbrand gekommen. Foto: SG Sögel/Feuerwehr

Spahnharrenstätte. In einem Waldstück an der Nordradde in Spahnharrenstätte ist es am Samstag, 8. Juni 2019, zu einem Brand gekommen. Das teilte die Feuerwehr Sögel am Pfingstsonntag mit.